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TEM'de otomobil bariyerlere çarptı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı

20 Ekim 2023 Cuma 10:33

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.A. idaresindeki otomobil, demir bariyerlere çarptı. Sürücü M.A. ile eşi N.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bariyerlere çarpan otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







İHA
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