Tem'de Tır Alev Alev Yandı: O Anlar Kamerada

Olay, TEM Otoyolu Ankara istikameti İnönü Mahallesi Tembelova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki H.Y. idaresindeki 34 FMF 881 plakalı tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü araçtan inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada tırdaki yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan tırı söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği durdurdu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlardan Murat E., "Araçtan duman çıktığını gördük. Biz de yardım etmek için durduk. Araç birden alevlendi. Araca bindim, çalıştırmayı denedim ama yapamadık olmadı. Ateş birden üzerimize gelince bırakmak zorunda kaldık" dedi.

Öte yandan, Ankara istikametinde oluşan yoğun trafik, soğutma çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA