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TEM'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

TEM'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:25

Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye mevki TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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