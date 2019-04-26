Terör Operasyonu'nda 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 24 Nisan'da gözaltına alınan yabancı uyruklu E.E.S, F.E.D, A.E.H. ve İ.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüpheli F.E.D'nin, Suriye'deki çatışmalara katıldığı, yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından iki ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan'da Başiskele ilçesinde düzenledikleri operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yabancı uyruklu E.E.S, F.E.D, A.E.H. ve İ.M'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.