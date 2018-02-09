Terör örgütü operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına faaliyet yürüten, sosyal medyayı kullanarak propaganda yapan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP Gebze ilçe yöneticileri ve DBP Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HDP Gebze ilçe binası ile şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, yasaklı kitap, dergi, örgütsel doküman, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere ait fotoğraflar ile terör örgütü PYD-YPG'yi öven pankartlar bulundu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.