Terör propagandasında 7 tutuklu

Kocaeli'de, Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce, TSK'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.A, F.O, A.Y, H.K, H.T, K.Ö, M.Ç, M.A. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan bir şüphelinin Van'da aynı iddialarla hakkında soruşturma başlatıldığının belirlenmesi üzerine savcılık talimatıyla emniyetten salıverildiği öğrenildi.