ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Terörün Üst Düzey Yöneticisi Gebze'de Yakalandı

TKP/ML-TİKKO üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Terörün Üst Düzey Yöneticisi Gebze'de Yakalandı

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:22

Kocaeli'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen Ünal Y'nin Gebze ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Tunceli Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, teknik ve fiziki takibinin ardından gözaltına alınan Ünal Y, Tunceli'ye gönderildi.

KOCAELİ (AA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuTerörGözaltıAsayiş
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Talihsiz işçi yaşam mücadelesini kaybetti Talihsiz işçi yaşam mücadelesini kaybetti
11 Kişi Tutuklandı! 11 Kişi Tutuklandı!
Dev operasyon! Dev operasyon!
Güner Yılmaz'ın davası ertelendi Güner Yılmaz'ın davası ertelendi
Kocaeli'de Emniyet Mensubu Tutuklandı! Kocaeli'de Emniyet Mensubu Tutuklandı!
Cezaevine bombalı saldırı Cezaevine bombalı saldırı
Yukarı Çık

Talihsiz işçi yaşam mücadelesini kaybetti
ekirdere Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden ve 10 gün önce çalıştığı inşaatta düşerek ağır...

Haberi Oku