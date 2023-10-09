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Ters şeritten caddeye girdi, kazaya sebep oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ters şeritten caddeye giren motosiklet ile ticari taksi çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletli kurye yaralandı.

Ters şeritten caddeye girdi, kazaya sebep oldu

09 Ekim 2023 Pazartesi 08:06

Kaza, Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 T 006 plakalı ticari taksi ile ters şeritten caddeye giren B.A.'nın kullandığı 41 HT 557 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan B.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A., Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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