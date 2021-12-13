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Tır Dorsesinin Üst Geçide Sıkışması Trafiği Aksattı

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde demir malzeme yüklü tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiğin aksamasına neden oldu.

Tır Dorsesinin Üst Geçide Sıkışması Trafiği Aksattı

13 Aralık 2021 Pazartesi 13:21

Ankara yönü İzmit Kuruçeşme mevkisinde demir malzeme yüklü 06 GE 9318 plakalı tırın dorsesi üst geçide sıkıştı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın mesai saatleri öncesinde yaşanması nedeniyle İzmit yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta sürücüler, trafik ekiplerince yan yola yönlendiriliyor.

Tırın dorsesi vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



AA
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