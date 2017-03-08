ASAYİŞ:
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TIR gaspçıları yakalandı

TIR gaspçıları yakalandı

TIR gaspçıları yakalandı

08 Mart 2017 Çarşamba 21:44

 
TIR şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek ellerini koli bandı ile bağladıktan sonra çekici ve dorseyi gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi ile çalıntı TIR’ı satın alan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

19 Şubat günü Çayırova’da meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu bir şahıs yanına gelen kar maskeli şahıslar tarafından pompalı tüfekle tehdit edildi. Ardından elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra çekicisi, dorsesi, 800 dolar ve 400 TL’si ile cep telefonu gasp edilmişti. Konu ile alakalı başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen Ş.Ç., Y.Y. ve S.D. isimli şüphelileri İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

45 BİN TL'YE SATMIŞLAR

Şüphelilerin olayda kullandıkları araç içinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kar maskesi, eldiven, sahte ehliyet ve 1 adet pala diye tabir edilen özel yapım bıçak ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin 27 Ekim 2016 günü Gebze’den çalınan bir başka TIR’ın da faili oldukları, çaldıkları TIR’ı ise Ankara Ostim Sanayi Sitesinde yedek parça işi yapan Ü.K. isimli şahsa 45 bin TL’ye sattıkları öğrenildi. 

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TIR Gaspçıları Yakalandı
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