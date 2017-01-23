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TIR hırsızları yakalandı

Çaldığı TIR’ı Erzurum’a götürmek isterken yakalandı...

TIR hırsızları yakalandı

23 Ocak 2017 Pazartesi 22:30


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan nakliyeciler garajı içerisinde ki TIR’ı çalan hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Gebze Barış Koşuyolu caddesi üzerinde bulunan Marmara Nakliyeciler Garajında meydana geldi. İddiaya göre, Bedrettin Güneş(24) isimli şahıs nakliyeciler garajı içerisinde bulunan boş TIR’ı çaldı. Aracın çalındığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine giden ekipleri aracın bilgilerini aldıktan sonra çalışma başlattı.

ÇALDIĞI TIR İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Meydana gelen hırsızlık olayının üzerine hemen çalışmalara başlayan Gebze Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Masası ekipleri aracı Otoban İzmit istikametinde seyir halindeyken yakaladı. Çaldığı TIR ile birlikte yakalanan Bedrettin Güneş gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyete götürülen zanlı vermiş olduğu ifadesinde aracı parçalatmak üzere Erzurum’a götürmek istediğini belirtti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Adliyeye sevk edildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bedrettin Güneş verdiği savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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