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Tıra çarpan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kocaeli mevkiinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Tıra çarpan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

16 Ekim 2023 Pazartesi 09:49

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Körfez ilçesi geçişinde Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden G.E.A. (22) idaresindeki 41 ARE 104 plakalı motosiklet, aynı yönde giden B.Z. (46) yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan 22 yaşındaki G.E.A. ağır yaralandı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan genç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.E.A, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında, tır sürücüsü B.Z. (46) gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
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