Tıra çarpan otomobilden dumanlar yükseldi: 1 yaralı

Kaza, Şirinyalı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köyderesi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 19 UN 207 plakalı otomobil, aynı yönde giden 06 DLG 430 plakalı Man marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İ.A. yaralanırken, araçtan dumanlar yükseldi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.A. ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İtfaiye ekipleri dumanlara müdahale ettikten sonra, otomobilin motor kısmında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 kara yolunun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA