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Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobil aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Feci kazada kağıt gibi ezilen otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

02 Eylül 2023 Cumartesi 10:22

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin (24) idaresindeki 34 KK 5228 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yönde giden, Y.D. hakimiyetindeki 52 K 6062 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırla birlikte 50 metre sürüklendi. Dorsenin altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Tır sürücüsü kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri hurdaya dönen otomobilde incelmelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun sağ şeridi trafiğe kapatıldı.







İHA
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