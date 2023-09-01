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Tırın kupasının koptuğu kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de tırın kupasının koptuğu kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tırın kupasının koptuğu kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

01 Eylül 2023 Cuma 14:44

  Kaza, dün saat 18.20 sıralarında Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolunda park eden 34 FLD 288 plakalı tıra, seyir halinde olan 59 AB 668 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 59 AB 668 plakalı tırın kupası koparak yola savrulurken, sürücü Oğuzhan Acer (36) ağır yaralandı. Kazada 34 FLD 288 plakalı tırın sürücüsü H.B. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Oğuzhan Acer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  
  Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Oğuzhan Acer’in cenazesi, bugün İstanbul Üsküdar Bulgurlu Hacı Nuri Topbaş Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.  


İHA
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