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TMO patlamasında ağır yaralanan 2 çocuk annesine son veda

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Elif Dayıoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

TMO patlamasında ağır yaralanan 2 çocuk annesine son veda

15 Ağustos 2023 Salı 10:59

  
  Derince'de 7 Ağustos'ta TMO silosundaki patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan Elif Dayıoğlu, bugün tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dayıoğlu'nun cenazesi, Dumlupınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kurumda 4 yıldır memur olarak görev yapan Dayıoğlu’nun ayrıca Tarım Orman Çalışanları Birliği Kocaeli Şubesi Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. 
  Cenazeye İl Müftüsü Sinan Cihan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. 


İHA
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