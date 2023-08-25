Toplu taşıma araçlarına denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçeler arası yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyor. Ulaşım denetim ekipleri, belirlenen duraklarda sürücü personelin kıyafetlerini, sefer saatlerine uygun hareket etmelerini, araçların yolcu taşıma sayılarını, duraktan yolcu alınırken gösterilen önemi ve araçların temizlik kontrolleri gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetliyor. Ulaşım dairesi başkanlığı denetim ekipleri, bir aylık süreçte 671 araçta denetleme yaptı. Çalışma saatlerine uymama, güzergah tamamlamama, personel çalışma belgesi ve çalışma bandrolleri olmama gibi eksiklikler nedeniyle de 562 zabıt varakası düzenlendi. Ekipler, faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.

İHA