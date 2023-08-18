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TÜBİTAK yerleşkesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangını, 70 personelin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

TÜBİTAK yerleşkesindeki orman yangını kontrol altına alındı

18 Ağustos 2023 Cuma 11:41

  Edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Gebze, Darıca ve Dilovası ilçeleri başta olmak üzere, birçok ilçeden itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 20 araç ile bölgeye ulaşan 70 personel, havadan ve karadan müdahalede bulundu. 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilen yangın, 2 saatin ardından kontrol altına alındı. 
  Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaları yerinde incelemek için alana geldi.  


İHA
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