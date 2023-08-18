TÜBİTAK yerleşkesindeki yangında 10 hektar alan yandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK yerleşkesinde çıkan orman yangına ilişkin, "Yaklaşık 10 hektarlık makilik ve bir kısmında da iğne yapraklı ormanının bulunduğu alan yandı. Ancak TÜBİTAK’ın kendi etkinlik ve faaliyetlerini etkileyebilecek bir alana yayılmasına müsaade edilmedi" dedi.

TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Gebze, Darıca ve Dilovası ilçeleri başta olmak üzere, birçok ilçeden itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede 290 kişi, 4 uçak, 2 helikopter yangına müdahale etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da bölgede çalışmaları koordine etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Yaklaşık 10 hektarlık alan yandı"

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Saat 16.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar neticesinde bölgede yangın meydana geldiği bilgisine ulaştık. Kısa süre içerisinde TÜBİTAK’a ait yangın söndürme birimleri olay yerine hareket etmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekibi, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz süratle bölgeye intikal ettirildi. Hava desteği talebinde derhal bulunduk ve bölgeye kendimiz de intikal ettik. Çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık makilik ve bir kısmında da iğne yapraklı ormanının bulunduğu alan yandı. Ancak TÜBİTAK’ın kendi etkinlik ve faaliyetlerini etkileyebilecek bir alana yayılmasına da müsaade edilmedi" diye konuştu.

"290 kişi, 4 uçak, 2 helikopter yangına müdahale etti"

Konuşmasını sürdüren Vali Yavuz, "Rüzgarın denize doğru esmesi vesilesiyle de işimiz biraz daha kolaylaştı. Bölgede özellikle 40 arazöz ve diğer itfaiye araçlarımız, 90 civarında teknik personelimiz, itfaiye ekibimiz ve TÜBİTAK'ın kendi personeliyle birlikte yaklaşık 290 kişiyle olaya süratle müdahale edildi. Bunun dışında da özellikle 4 uçak, 2 helikopterle de bölgeye intikali sağlandı ve müdahalede bulunuldu. İhtiyacın daha fazla olmaması vesilesiyle de hava araçlarının daha fazla kullanmadık. Burada hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin ve çalışanlarının yetkinliği diğer kurumlarımızın çok kısa sürede olaya müdahil olması, TÜBİTAK'ın hassasiyeti vesilesiyle yangın söndürüldü. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte koordineli şekilde süreci yönettik. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir risk beklemiyoruz, öngörmüyoruz ama iklim şartları, hava sıcaklığı ve rüzgarın da dikkate alarak tedbirlerimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Hızlı tren seferleri aksadı

Hızlı tren seferlerinin aksamasıyla ilgili açıklama yapan Vali Yavuz, "Tren raylarına çok yakın bir mesafede yangının meydana gelmiş olması vesilesiyle güvenlik sebebiyle birtakım tedbirlerin alınması gayet doğaldır. Ancak bölgede biraz önce ifade ettiğim gibi soğutma çalışmaları ve diğer çalışmalar devam ediyor. Bu kısa süreli devam edecek bir tedbir olarak değerlendirmek daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

İHA