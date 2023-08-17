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TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

17 Ağustos 2023 Perşembe 17:30

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.



İHA
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