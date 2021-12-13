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Üst Geçidin Asansörünün Tekmelenmesiyle İlgili Hukuki Süreç Başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 kara yolundaki bir üst geçidin tekmelenmesiyle ilgili hukuki süreç başlattı.

Üst Geçidin Asansörünün Tekmelenmesiyle İlgili Hukuki Süreç Başlatıldı

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:09

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, her gün binlerce kişinin kullandığı Fatma Seher Üst Geçidi'ndeki asansör kabinini tekmeleyerek arızalanmasına neden oldu. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlandığı asansör, verilen zararın ardından tadilat için bir ay süreyle kapalı kalacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili hukuki yollara başvurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana arterler üzerine yaptığı köprülerle kent sakinlerine modern ulaşım imkanı sunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkisinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi de hizmete açılmıştı ancak kendini bilmez bir şahsın yaptıkları görenleri şoke etti. Fatma Seher Üst Geçidi'ndeki asansör saldırı sonucu ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Tamir süresince kapalı kalacak asansör, yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabilecek." 

Saldırganın, tekmeleyerek asansör kabinine zarar verdiği anlar kabindeki güvenlik kamerasınca kaydedildiği bildirildi. 



AA
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