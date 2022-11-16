Üst geçit ayaklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıDilovası ilçesinde üst geçit ayaklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. 16 Kasım 2022 Çarşamba 21:17 D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Halil Ç. yönetimindeki 41 LT 167 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde üst geçit ayaklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş