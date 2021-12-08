Üstü Açık Rögara Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

Yenikent Mahallesi 2433 Sokak'ta kaldırımda kapağı açık rögara köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, köpeği yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyudan çıkararak yaşam alanına bıraktı.
AA
Gebze ilçesinde üstü açık rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yenikent Mahallesi 2433 Sokak'ta kaldırımda kapağı açık rögara köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, köpeği yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyudan çıkararak yaşam alanına bıraktı.