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Üstü Açık Rögara Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

Gebze ilçesinde üstü açık rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Üstü Açık Rögara Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:06

Yenikent Mahallesi 2433 Sokak'ta kaldırımda kapağı açık rögara köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, köpeği yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyudan çıkararak yaşam alanına bıraktı.



AA
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