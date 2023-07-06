ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üstünde 17 bin TL sahte para ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüphelinin üstünde yapılan aramada 17 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.

Üstünde 17 bin TL sahte para ele geçirildi

06 Temmuz 2023 Perşembe 15:17

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bir şüpheliye üst araması yapıldı. Yapılan aramada 173 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Genç kız dehşeti yaşadı: Kaçırıp mezarını bile kazdılar Genç kız dehşeti yaşadı: Kaçırıp mezarını...
Otomobilin Camlarını Kırdılar, 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladılar Otomobilin Camlarını Kırdılar, 2 Kişiyi Bıçakla...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 2’si Çocuk 4 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 2’si Çocuk...
Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, “Gaipten Sesler Duydum“ Dedi Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, “Gaipten...
Sevgilisinin Ölümüne Sebebiyet Vermekten Yargılanıyordu, Beraat Etti Sevgilisinin Ölümüne Sebebiyet Vermekten Yargılanıyordu,...
Av Tüfeğini Doğrulttuğu Kişiye Bağırarak Dehşeti Yaşattı Av Tüfeğini Doğrulttuğu Kişiye Bağırarak Dehşeti...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Genç kız dehşeti yaşadı: Kaçırıp mezarını...
Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ile konuştuğunu öğrenen şahıs adeta dehşet saçtı. Eski sevgilisi...

Haberi Oku