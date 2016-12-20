Usulsüz dinleme davasına devam edildi

2010-2013 yılları arasında Kocaeli’de İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan 13 polis tarafından İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'nden alınan belgede tahrifat yapılarak; aralarında Kocaeli eski Valisi şimdiki Hatay Valisi Ercan Topaca, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Kocaeli Eski Milletvekili Lütfü Türkkan’ın da bulunduğu emniyet müdürleri, polis memurları, ceza infaz kurumu memurları, doktorlar ve gazetecilerden oluşan 66 kişi usulsüz dinlendi. Konunun ortaya çıkması ile birlikte 13 polis memuru hakkında görevi kötüye kullanmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından dava açıldı.

"FETÖ İLE ALAKASI YOKTUR"

Kocaeli Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gerçekleşen 13’üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Emin Orhan, Fahri Derici, İsmail Yaman, Abdulhadi Mehan ve Mehmet Adil Tilaver katılırken tutuklu sanıklardan Ertuğrul Tüz ve Fatih Özdere duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Geçtiğimiz duruşmada da bulunmayan Özgür Nikbay, Ali Öztürk, Emin Safa Özergül, Fatih Akpınar, Metin Canbay ve Osman Dursun Aydın hala yakalanmadıkları ifade edildi. Sanıklara, haklarında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ile "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddia edilerek kamu davası açıldığı, açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verildiği tebliğ edildi. Duruşmada ilk olarak söz alan Emin Orhan’ın avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu,” Müvekkil sanık başka bir soruşturmadan dolayı sorguya sevk edilmiş ancak adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştır. Mükerrer dava olmaması için bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Soruşturması devam eden dosyadan adli kontrol yöntemi ile serbest bırakılmıştı. İddia edildiği gibi FETÖ örgütü ile bir alakası yoktur. Sadece görevim yapmıştır. 4 aydır tutukludur, tahliyesini istiyoruz” dedi. Sanık Abdulhadi Mehan’ın avukatı Özlem Oktay ise,” Biz dosyaya yeni görevlendirildik. Dosyayı inceleyip beyanda bulunmak ve savunmamızı hazırlamak üzere süre istiyoruz” diye konuştu.

2017'YE ERTELENDİ

Sanık Emin Safa Özergül’ün avukatı Batu Erdoğan ise,” Birleştirilen dosya ile ilgili savunma hazırlamak için süre istiyoruz. Yakalama emrinin kaldırılmasını istiyoruz. Kendisi ile irtibatım yoktur. Babası ile görüşüyoruz” dedi. Avukatlardan sonra sanıklar söz aldı. Sanıklardan Abdulhadi Mehan,” Cezaevi koşulları savunma hazırlamak için elverişli değildir. Bilgisayarımız yoktur. Koğuşlar çok kalabalıktır. Bu hususun mahkemenizce dikkate alınmasını talep ediyoruz” dedi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Mehmet Ali Tilaver ise Ben şuanda FETO/PDY Örgüt üyeliğinden dolayı tutukluyum. Bir başka kişinin ifadesi ve iftirası üzerine tutuklandım. Bende birleştirilen dosyadan savunma hazırlamak üzerine süre istiyorum. Barodan savunmamı birlikte yapmak üzere avukat gönderilmesini istiyorum” dedi. Kararını veren mahkemeye heyeti sanıklar Mehmet Ali Tilaver ile Fatih Özdere’ye Otomatik CMK Atama Sistemi ile avukat atanmasına, sanıklar Al Öztürk, Emin Safa Özergül, Fatih Akpınar, Metin Canbay, Osman Dursun Aydın ve Özgür Nikbay’ın yakalama emrinin yerine getirilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Şubat 2017 tarihine erteledi.