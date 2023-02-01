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Uyuşturucu İle Mücadele

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Uyuşturucu İle Mücadele

01 Şubat 2023 Çarşamba 15:50

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01.01.2023- 31.01.2023 tarihleri arasında İlimiz
genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 548 olayda toplam 687 şahsa Adli İşlem başlatılmış, bu şahıslardan 64’ü
tutuklanmış, 24’ü ADLİ KONTROL şartı ile serbest bırakılmış, 597’si serbest kalmış ve 2’si mevcutlu olarak Adli
Makamlara sevk edilecektir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 25.471 gr SKUNK,
 2.72 gr ESRAR,
 2.006 gr METAMFETAMİN,
 651 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
 24 gr EROİN,
 4 gr KOKAİN,
 971 ad ECSTASY,
 287 ad SENTETİK ECZA,
 77 ad CAPTAGON ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
 29.89 TL PARA,
 105 ad FİŞEK,
 17 ad HASSAS TERAZİ,
 2 ad TABANCA ele geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01.01.2023- 31.01.2023 tarihleri arasında İlimiz
genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 39 olayda toplam 76 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 1 şahıs
Tutuklanmış ve 75 şahıs hakkında ise Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 6.352 gr ESRAR,
 42 gr METAMFETAMİN,
 14 gr SKUNK,
 21 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
 5 gr KOKAİN ele geçirilmiştir.
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