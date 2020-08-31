Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığa geçit yok! Kocaeli emniyet güçleri, huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:11