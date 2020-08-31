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Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığa geçit yok!

Kocaeli emniyet güçleri, huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığa geçit yok!

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:11

Kocaeli emniyet güçleri, huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 24.08.2020-30.08.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 40 olayda toplam 63 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.  Bu şahıslardan 22’si tutuklanırken, 2’si adli kontrole tabi tutulmuş, 39 şahıs ise serbest bırakıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; çeşitli uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 36 adet fişek ve uyuşturucu maddelerden elde edildiği değerlendirilen 910 TL ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 03.08.2020- 09.08.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise; 3 olayda toplam 1 şahsa adli işlem başlatıldı. Bu şahıs mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.
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