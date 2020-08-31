Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığa geçit yok!

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:11
Kocaeli emniyet güçleri, huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 24.08.2020-30.08.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 40 olayda toplam 63 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 22’si tutuklanırken, 2’si adli kontrole tabi tutulmuş, 39 şahıs ise serbest bırakıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; çeşitli uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 36 adet fişek ve uyuşturucu maddelerden elde edildiği değerlendirilen 910 TL ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 03.08.2020- 09.08.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise; 3 olayda toplam 1 şahsa adli işlem başlatıldı. Bu şahıs mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.
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