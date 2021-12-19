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Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

19 Aralık 2021 Pazar 17:05

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
İzmit ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilo 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılardan 5'i haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı, sokak satıcısı olduğu değerlendirilerek haklarında tahkikat başlatılan şüpheliler S.K. ve A.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
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