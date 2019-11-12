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Uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

12 Kasım 2019 Salı 17:46



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. 



AA
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