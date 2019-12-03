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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı

İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı

03 Aralık 2019 Salı 10:29

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 14 şüpheli, emniyetten salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AA
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