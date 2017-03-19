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Uyuşturucuya bir darbe daha!

Uyuşturucuya bir darbe daha!

Uyuşturucuya bir darbe daha!

19 Mart 2017 Pazar 15:14


 

Kocaeli'de, TEM otoyolunda durdurulan arı kovanı yüklü kamyonette 350 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen 15 günlük teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri kamyoneti takibe alan ekipler, TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurduğu arı kovanı yüklü kamyoneti, arama için İl Emniyet Müdürlüğüne çekti. Burada narkotik dedektör köpeği "Pascal" ile yapılan aramada, kasadaki arı kovanlarının arasına gizlenmiş çanta ve çuvalların içerisinde 350 kilogram esrar bulundu. Polis ekipleri, araç sürücüsü M.B. ile oğlu D.B'yi gözaltına aldı.

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Uyuşturucuya Bir Darbe Daha!
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