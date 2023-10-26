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(VİDEOLU) 16 Yaşındaki Rıdvan'ı Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Rıdvan Saygın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı, olaya karışan 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(VİDEOLU) 16 Yaşındaki Rıdvan'ı Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

26 Ekim 2023 Perşembe 10:50

  Olay, 23 Ekim tarihinde Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 210 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında tartışma, ardından ise kavga çıktı. Kavgada 16 yaşındaki Rıdvan Saygın kalbinden, olayı ayırmaya çalışan arkadaşı da bacağından bıçaklandı. İki çocuk kanlar içinde yere yığılırken olaya karışan grup kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan Saygın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saygın'ın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.  
  Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan 18 yaşından küçük Ö.A., S.Ü., T. Y.E., A.K., B.Ç., H.İ. A.K.Ç.ve A.D. isimli 8 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


                                         


İHA
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