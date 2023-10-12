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(VİDEOLU)Kocaeli'de Çatı Yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(VİDEOLU)Kocaeli'de Çatı Yangını

12 Ekim 2023 Perşembe 09:51

  Edinilen bilgiye göre. Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Tek Kapı Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karşı binada oturan vatandaşların dumanları görmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

                                    


İHA
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