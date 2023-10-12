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(VİDEOLU) Osmangazi Köprüsü'nde Kaza: 8 Yaralı

Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

(VİDEOLU) Osmangazi Köprüsü'nde Kaza: 8 Yaralı

12 Ekim 2023 Perşembe 14:57

  Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.  
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


 

           


İHA
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