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Villayı Kumarhaneye Çeviren 16 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aranması bulunan şahıs kumar oynayanların arasından çıktı

Villayı Kumarhaneye Çeviren 16 Kişi Suçüstü Yakalandı

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:45

 
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kahvehanelerin kapalı olması nedeniyle bir villayı kumarhaneye çeviren 16 kişiye ceza yağdı. Baskında aynı zamanda aranması bulunan bir şahıs da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bulunan bir villada sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve içeride kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, villaya baskın yaptı. Yapılan uygulamada kumar oynarken yakalanan 16 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafeyi, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri, aynı zamanda kumar oynadıkları için para cezası uygulandı.
Öte yandan kumar oynayan şahısların içinde çeşitli suçlardan aranması bulunan bir kişinin de bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.








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