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Virajı alamayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajı alamayarak devrilen servis minibüsü sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Virajı alamayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

09 Ekim 2023 Pazartesi 08:03

Kaza, Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Bulvarı ile Bahardere Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 41 P 1252 plakalı Mercedes marka servis minibüsü virajı alamayarak devrildi. Metrelerce sürüklenen servis minibüsü karşı şeride geçmeden durabildi. Kendi imkanlarıyla minibüsten çıkan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdühalesi olay yerinde yapılan A.Ü., ambulansla Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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