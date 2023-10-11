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Virajı alamayan tır, fabrika duvarını yıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde virajı alamayan konteyner yüklü tır, fabrika duvarını yıkarak devrildi.

Virajı alamayan tır, fabrika duvarını yıktı

11 Ekim 2023 Çarşamba 15:08

Olay, Güney Mahallesi Nizam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizam Sokak'tan dönüş yapmak isteyen O.Ü. (42) idaresindeki 41 AGL 905 plakalı konteyner yüklü tır, virajı dönerken kontrolden çıktı. Devrilen tır, yol kenarındaki bir depolama fabrikasının bahçe duvarını yıkarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü O.Ü., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tırda ve fabrikanın bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
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