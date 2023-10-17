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Yabancı uyruklu şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet çıkaran şüphelilere eş zamanlı operasyon

Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet çıkaran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yabancı uyruklu şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet çıkaran şüphelilere eş zamanlı operasyon

17 Ekim 2023 Salı 17:09

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce "Mali Suçların Men ve Takibi"ne yönelik yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 13 şüphelinin birlikte hareket edip, sahte kira sözleşmeleri düzenleyerek yabancı uyruklu şahıslara geçici ikamet belgesi temin ettikleri tespit edildi. Kocaeli'de şüphelilerin iş yeri ve ikametinde yapılan eş zamanlı operasyonda suça konu çok sayıda evrak ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde usulsüz ikamet verilmesine aracı olan ve ikametini kullandıran 53 şahsa yönelik adli ve idari işlemler devam ediyor.



İHA
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