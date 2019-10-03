Yağma zanlısı 1 kişi daha yakalandı!

Gölcük'te, 05 Eylül 2019 günü meydana gelen nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, olayın faillerinin M.E.D., B.R. ve B.G. ile C.B isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Şahısları yakalamak amacıyla 3 Ekim 2019 günü

Kocaeli

Gölcük

ve Körfez ilçeleri ile Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonda, M.E.D., B.R. ve B.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 39 adet 9 mm fişek, 55 adet kurusıkı fişek, 1 adet kelebek bıçak, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet rambo bıçağı diye tabir edilen bıçak, 1 adet kama şeklinde bıçak ve 1 adet elektro şok cihazı ile el feneri ele geçirildi.Şüphelilerden M.E.D ve B.R. tutuklanırken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kocaeli Polisinin yapmış olduğu araştırmalar sonucu, olayın firari olarak aranan şüphelisi C.B’nin Körfez İlçesinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon ile yakalanan C.B Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, sabaha karşı İ.U. (26) ve eşi E.U.(22)’nin yaşadığı eve giren 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıtıp çifti yere yatırdı. Evde arama yapacaklarını söyleyen şahıslar, çifti etkisiz hale getirdikten sonra evdeki ziynet eşyaları ve bir fotoğraf makinesini alarak olay yerinden kaçmışlardı.