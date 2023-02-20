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Yangına camları kırarak müdahale ettiler (VİDEOLU HABER)

Darıca ilçesinde 2 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri camları kırarak girdiği daireye hem içeriden hem dışarıdan müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangına camları kırarak müdahale ettiler (VİDEOLU HABER)

20 Şubat 2023 Pazartesi 16:36

  Yangın, Emek Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairede yaşayan ailenin o esnada evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri camları kırarak yangına hem içeriden hem de merdivenli araç yardımıyla dışarıdan müdahalede bulundu. Ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle dairede maddi hasar meydana geldi.  
  Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. 
 






İHA
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