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Yangını fark eden baba ile kızı dışarı çıkarak kurtuldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tek katlı betonarme evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan baba ve kızı alevleri görünce kendilerini dışarı attı.

Yangını fark eden baba ile kızı dışarı çıkarak kurtuldu

19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:28

Yangın, Fatih Sulatan Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre tek katlı betonarme evde elektrik tesisatından dolayı yangın çıktı. O esnada evde bulunan baba ve kızı alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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