Yaramaz yavru kedi itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi 626/6. Sokak’ta bulunan park halindeki otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alık 34 ADL 276 plakalı otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Bir süre yavru kediyi motordan çıkarmak için çabalayan ancak başarılı olamayan Alık, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze Beylikbağı İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunduğu yerden kurtarılan yaramaz yavru kedi annesine teslim edildi.









İHA