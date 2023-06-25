Yeni dükkan açacaklardı, iş hanında mahsur kaldılar

Olay, Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanı içerisinde yeni iş yeri açacak olan bir grup, iş yerinin mobilyalarını yerleştirmek için buraya geldi. İş hanının kapanması ve dış kapının açılmaması üzerine ise içeride bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri adrese geldi. Ekipler, vatandaşları içeriden kurtarmak için çalışma yürütürken iş hanının dış kapı anahtarını bulunduran bir kişi gelerek kapıyı açtı. İçerideki 4 vatandaş, kapının açılmasıyla dışarı çıkarak derin bir nefes aldı.