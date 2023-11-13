banner953
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yol çökmüştü, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde duvarın yıkılması neticesinde çöken yolun hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Olay sebebiyle 3 bina tahliye edilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yol çökmüştü, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı

13 Kasım 2023 Pazartesi 11:48

Dün gece saatlerinde Bekirdere Mahallesi Sabır Sokakta inşaat temelinin üst kısmındaki duvar çöktü. Duvarın çökmesi sebebiyle park halindeki 41 LL 985 hafif ticari araç, kayan toprakla birlikte inşaat temeline yuvarlandı. Bir bölümü çöken yol kullanıma kapandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar deprem olduğunu düşünerek panikle dışarıya koştu. Toprağın kaydını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi olumsuzluk yaşanmaması adına çevredeki 3 bina boşaltıldı. 7 aile yakınlarının yanına, 4 aile ise belediyenin misafirhanesine yerleştirildi. 87 yaşındaki felçli Hamit Arsoy da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından taşınarak araçla misafirhaneye yerleştirildi. İnşaat temeline yuvarlanan araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

 

"3 bina boşaltıldı"

Kocaeli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Sabır Sokakta yolda zemin çökmesi meydana gelmiş olup, çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamakla birlikte bir araçta hasar meydana gelmiştir. Çökmenin meydana geldiği sokak üzerinde teknik ekibin incelenmesi sonucu bu alana yakın olan 3 binanın boşaltılmasına karar verilmekle burada ikamet eden 11 kişiden 7'si yakınlarının yanına, 4'ü ise Büyükşehir Belediyesine misafirhaneye yerleştirilmiştir. Olay yeri ve çevresinde gereken bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Çökme sebebiyle meydana gelen hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de yol çöktü, araç inşaat temeline yuvarlandı Kocaeli’de yol çöktü, araç inşaat temeline...
3 katlı binada çıkan yangın panik oluşturdu 3 katlı binada çıkan yangın panik oluşturdu
Elektrikli scooterdan düşen 2 kişi yaralandı Elektrikli scooterdan düşen 2 kişi yaralandı
Trafikte tartıştığı sürücüye böyle saldırdı Trafikte tartıştığı sürücüye böyle saldırdı
Yağmur kazaya sebep oldu Yağmur kazaya sebep oldu
Eğlence mekanında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı Eğlence mekanında çıkan tartışmada kan aktı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaeli’de yol çöktü, araç inşaat temeline...
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde duvarın yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç...

Haberi Oku