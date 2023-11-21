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Yüksek Hızlı Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Kocaeli'de raylarda yürüdüğü sırada Yüksek Hızlı Trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yüksek Hızlı Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

21 Kasım 2023 Salı 16:42

İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Dilovası bölgesinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Göremen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan Göremen, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sedat Göremen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








İHA
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