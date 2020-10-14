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Zabıta Balıkçıları Denetledi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Balıkçıları Denetledi

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:09

Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren balık satış yerlerini denetledi. Av yasağının kalkmasıyla balık satışlarının hızlandığı dükkanları ziyaret eden zabıta ekipleri, tüm balık çeşitlerinde standartlara uyup uymadığını tespit etmek için ölçüm yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri; avlanması yasak olan gelişimini tamamlamamış küçük balıkların avlanması ve buna bağlı olarak balık nesillerinin tehlike altında olması nedeniyle denetimde bulundu. Ekipler satışa sunulan tüm balık çeşitleri ölçülerek standartlara uygunluğu, depolanması ve satışı esnasında hijyen kuralları ile ilgili denetim çalışması yaptı. Kontrol esnasında ise tezgahlarda herhangi bir aykırılığa rastlanmadığı dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların şüpheli durumlarda 0 (262) 641 10 21 numaralı telefona şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu. 


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