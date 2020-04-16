belirlenen kurallara uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapılacağını dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayet ve önerilerini 0262 642 58 00 ve 0262 641 78 08 num
aralarına iletilmeleri çağrısında bulunuldu.
Zabıtadan Gebze’de Seri Denetimler
Gebze Zabıtası ekipleri, Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşlara hizmet veren fırın, unlu mamul üretin yerleri, kargo ve su dağıtım şirketlerini denetledi
belirlenen kurallara uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapılacağını dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayet ve önerilerini 0262 642 58 00 ve 0262 641 78 08 num