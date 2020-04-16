Zabıtadan Gebze’de Seri Denetimler

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı sektörlerde hizmet veren esnafları denetlemeyi sürdürüyor. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşlara hizmet veren fırın, unlu mamul üretin yerleri, kargo ve su dağıtım şirketlerini ziyaret eden zabıta müdürlüğü ekipleri hijyen konusunda ve personellerin maske ve eldiven kullanmaları konusunda denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde ilgili işletme yetkililerine, çalışan personelin ve müşterilerin maske ve eldiven kullanması, hijyen konusunda her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerin alınması hususları hatırlatılarak

belirlenen kurallara uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapılacağını dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayet ve önerilerini 0262 642 58 00 ve 0262 641 78 08 num

aralarına iletilmeleri çağrısında bulunuldu.



















