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Zabıtan manav denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Zabıtan manav denetimleri

28 Ekim 2021 Perşembe 14:50


Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren manavları denetledi. Zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde yaş sebze ve meyvelerin hal çıkış fiyatları ile perakende satış fiyatlarının yanı sıra mevzuata ilişkin konularda da kontrol gerçekleştirdi. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmayan işyerlerine yasal işlem başlatan Zabıta ekipleri denetimlerin aralıksız devam edeceğini, vatandaşların istek talep ve şikayetlerini 0262 641 78 08 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.

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