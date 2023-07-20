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Zincirleme kazada servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı

Kocaeli'de D-100 kara yolu Körfez geçişinde meydana gelen zincirleme kazada servis minibüsünde bulunan 4 işçi yaralandı. Kazadan dolayı yolda araç kuyrukları oluştu.

Zincirleme kazada servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı

20 Temmuz 2023 Perşembe 10:49

Kaza, Hacı Akif Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunlaşınca yavaşlayamayan 41 P 3383 plakalı işçi servisi, durur vaziyetteki 34 GHP 156 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Ardından 34 GC 8545 plakalı Mercedes marka tır da servise çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince servis minibüsünde yaralandığı tespit edilen 4 işçi ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İşe gidiş saatinde vatandaşlar kontak kapatmak zorunda kaldı. Otomobil ve tır, sürücüleri tarafından güvenli noktaya çekildi. Servis minibüsünü ise vatandaşlar arkadan iterek güvenli noktaya taşıdıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.







İHA
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