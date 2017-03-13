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2 .Telefona Ceza!

Yeni yasayla birlikte birden fazla getirilen telefon Türkiye'de kullanılamayacak ve getiren kişilere, cezalı vergi ödemek durumunda kalacak.

2 .Telefona Ceza!

13 Mart 2017 Pazartesi 15:33

Türkiye'ye yurt dışından telefon getirilmesiyle ilgili önlemler artmaya , yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor. Özellikle bu kez, yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir düzenleme yapıldı.

Daha önce gümrükten birden fazla telefon getirilmesiyle ilgili mevzuattaki bazı maddeler arasında çelişki yaşanıyordu. Bu çelişkenin çözülmesiyle ilgili çalışmalar yürüten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrük mevzuatında önemli bir güncelleme yaptı.

Eskiden gümrükten birden fazla telefon geçirilebiliyordu ancak kişiler sınırda pasaportuna tek bir kayıt yaptırabiliyor, bu fırsattan yararlananlar diğer telefonun IMEI kaydının farklı yöntemlerle yapılabilmesini sağlıyordu ancak yeni mevzuatla birlikte herkes gümrükten sadece bir telefon getirecek. Eğer kişilerin birden fazla telefon getirdiği fark edilirse kişiler hem cezalı vergi ödeyecek hem de gümrük yetkilileri telefonun Türkiye'de IMEI kaydı yapılmaması için bilgilerini not alacak yani yurt dışından getirilen ikinci telefon Türkiye'de kullanılamayacak. Ancak bu yasağa takılan telefonun gerekli işlemler yapıldıktan sonra sınırdan geçmesine Türkiye'de şebekesi kullanılamayacak olsa da izin verilecek.

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